¡Se viene el Clásico Nacional! América vs. Chivas se miden EN VIVO y EN DIRECTO por el duelo de vuelta de las ‘semis’ de la Liguilla MX del Clausura 2023. El compromiso está programado para jugarse este domingo 21 de mayo desde las 8:00 de la noche (horario en el centro de México). El encuentro, que se disputará en el Estadio Azteca, será transmitido por Canal 5 (Televisa Deportes), TV Azteca, Futbol Libre y Vix Plus. La ida acabó 1-0 a favor de las ‘Águilas’, que consiguieron el triunfo con un tanto de Alejandro Zendejas. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido en la web de Depor. No te lo puedes perder.

América vs. Chivas: alineaciones probables

América: Luis Malagón, Luis Fuentes, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Layún, Pedro Aquino, Diego Valdés, Richard Sánchez, Leonardo Suárez, Jonathan Rodríguez y Henry Martin.

Chivas: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Víctor Guzmán, Isaac Brizuela, Fernando Beltrán, Alan Torres, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Veljko Paunovic, DT de Chivas, confía en remontar la serie al América. (Video: Chivas)