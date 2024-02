¡Partidazo! Chivas vs. Pumas juegan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este sábado 24 de febrero por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El duelo, que será clave para el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’ que esta a 3 puntos de los ‘Auriazules’, comenzará a las 7:05 de la noche (hora local - 8:05 pm en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de Canal 5 (Televisa), TUDN, Claro Sports, ViX Premium y Pluto TV para América Latina. En Depor, te ofreceremos el mejor minuto a minuto, con los goles, estadísticas, previa y mejores jugadas de este partido. ¡No te lo pierdas!

Después de perder ante Necaxa, lo que puso fin a una serie de cinco juegos consecutivos sin victoria, el equipo dirigido por Fernando Gago vuelve a enfrentarse a su público en uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del campeonato de la Liga MX. En cambio, el equipo liderado por Gustavo Lema llega an este partido luego de ganar por goleada a Santos Laguna en la jornada 7.

Los Pumas perdieron solo un partido en el Clausura de 2024 y, bajo la dirección del entrenador argentino, aprovecharon su condición de local y se convirtieron en una fortaleza en cada partido. Los ‘Auriazules’ han acumulado 13 puntos de los 15 disponibles, situándose en tercera posición en la clasificación general del torneo de Clausura.

Mientras tanto, Chivas perdió contra Necaxa. Además, se encuentra en el noveno lugar con 12 puntos, a tres de su oponente que busca ganarle para alcanzarlo y estar en los primeros lugares de la tabla de posiciones en una situación competitiva. A pesar de que este encuentro es atractivo debido a su intensidad habitual, la aparición de Javier Hernández vestido con los tonos del “Rebaño Sagrado” es destacada.

Las estadísticas indican que Chivas y Pumas jugaron en cuartos de final del Torneo Apertura 2023. Durante esa temporada, el equipo de Guadalajara logró avanzar a las semifinales al ganar el partido con un resultado final de 3-1. Sin embargo, desde el Torneo Apertura 2018, el Club Universidad Nacional no ha logrado triunfar ante Guadalajara en calidad de visitante, sin embargo, este año, buscará revertir la situación y llevarse los 3 puntos.





¿A qué hora juegan Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas vs. Pumas, que se jugará este sábado 24 de febrero por la Liga MX, será un duelo con pronóstico reservado. Si no te quieres perder de ningún minuto, revisa el horario, sin embargo este puede variar según el país que te encuentres. Por ejemplo, en México se jugará a las 7:05 p.m., mientras que Perú, Colombia y Ecuador a las 8:05 de la noche. En cambio, en Argentina, Uruguay y Chile, todo empezará a las 10:05 p.m.





¿En qué canales TV ver Chivas vs. Pumas?

Si está en tus planes ver el partido en vivo y en directo entre Chivas vs. Pumas y no sabes que canales de TV pasaran el encuentro por la Liga MX, te lo contamos a continuación. La transmisión será GRATIS vía Canal 5 (Televisa), TUDN, Claro Sports, ViX Premium y Pluto TV para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Chivas vs. Pumas: alineaciones probables

Chivas: Raúl Rangel; Mateo Chávez, Jesús Orozco, Antonio Briseño, Alan Mozo; Fernando Beltrán, Érick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Pável Pérez, Ricardo Marín y Roberto Alvarado. Entrenador: Fernando Gago.

Pumas: Julio González; Robert Ergas, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Jesús Rivas; José Caicedo, Ulises Rivas, Eduardo Salvio, Piero Quispe, Leonardo Suárez; y Guillermo Martínez. Entrenador: Gustavo Lema.





Chivas vs. Pumas: últimos partidos jugados

Pumas vs. Chivas (3-0) por la Apertura 2023

vs. Chivas (3-0) por la Apertura 2023 Chivas vs. Pumas 1-0 por la Apertura 2023

vs. Pumas 1-0 por la Apertura 2023 Pumas vs. Chivas (1-0 ) por la Apertura 2023

vs. Chivas (1-0 ) por la Apertura 2023 Pumas vs. Chivas (1-2) por la Clausura 2023

(1-2) por la Clausura 2023 Chivas vs. Pumas (3-1) por la Apertura 2022





¿Dónde jugarán Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas por la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Akron, también conocido como Estadio Chivas. Este recinto deportivo está ubicado en el municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México. Con una capacidad para 49,850 espectadores, el estadio es propiedad del Club Deportivo Guadalajara.





