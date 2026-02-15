Canal 5 EN VIVO para seguir la transmisión del Cruz Azul vs. Tigres EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TUDN App. El partido será este domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (horario de Perú, con una hora menos en México). No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Cruz Azul vs. Tigres juegan por la Liga MX. (Video: Cruz Azul)