Como si de un cuento se tratara, la historia de Carlos Acevedo no podía ser más inspiradora. Nacido en Torreón hace 26 años, el actual portero de Santos Laguna estuvo apunto de no cumplir su sueño de jugar en el club de sus amores luego de que este lo rechazara en el 2012 debido a su baja estatura.

Protagonista de innumerables atajadas en el fútbol mexicano, el portero de los ‘Guerreros’ era muy pequeño para el biotipo de jugador que buscaba su equipo en ese momento. Así, ‘Carlitos’ tuvo que dejar las inferiores del Santos por un tiempo, tal y como recordó el preparador de arqueros del club, Nicolás Navarro.

“Lo corrieron porque era ‘chaparrito’, chiquito. Tenía baja estatura. No sé muy bien la historia, pero lo corrieron porque estaba bajito’’, contó. No obstante, el fútbol le tenía preparada una segunda oportunidad al guardameta. Tras su salida de Santos, el equipo Sub-17 sufrió un accidente automovilístico que le permitió volver al club.

‘‘Carlos tenía como 16, 17 años y pasa un suceso: el equipo Sub-17 del Santos viajó no sé a dónde en camión y éste chocó autobús y los dos porteros que iban se lesionan; entonces, no había porteros para la 17. No sé quién le habló otra vez a Carlos y le dijo que regresara al club”, reveló Nicolás Navarro, en una entrevista con ESPN Digital.

Así lucía Carlos Acevedo cuando militaba en las inferiores de Santos Laguna (Foto: Panini).

Pese a que su mamá se negó a que regresara a Santos luego del incidente con el bus, las ganas de ‘Carlitos’ pudieron más que cualquier otra cosa en el mundo y volvió entrenarse con el conjunto de Torreón en busca de cumplir su sueño de jugar en el club de sus amores. Y es que lo que le faltaba en tamaño, le sobraba en el corazón.

Con el pasar de los años, Carlos Acevedo se fue haciendo de un lugar en los ‘Guerreros’ hasta que debutó en el 2016 bajo los tres palos del equipo. De 1.85 metros de altura, el arquero empezó a dar muestras de su calidad en los minutos que tenía y, tras la salida de Jonathan Orozco en 2020, se volvió amo y señor del arco santista.

Carlos Acevedo es titular y capitán indiscutible de Santos en la actualidad (Foto: Getty Images).

México apuesta por Carlos Acevedo

Si bien es cierto que sus chances de ir al Mundial de Qatar 2022 son lejanas aún, Acevedo cuenta con el respaldo de millones de mexicanos que han reconocido su talento a lo largo de los años. Es así que el portero de Santos es el favorito de la gente para reemplazar a Guillermo Ochoa cuando se retire de la selección nacional.

Todavía con mucho por experimentar, no hay duda de que Carlos Acevedo está en el mejor momento de su carrera como futbolista profesional, por lo que su nombre seguramente dará que hablar en los próximos meses. Dicho esto, solo es cuestión de tiempo para que al ‘1′ de Santos Laguna le llegue su momento de brillar en el ‘Tri’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.