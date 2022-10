Lionel Andrés Messi Cuccitini demostró en la última fecha con Argentina que tiene muchas ganas de que llegue el Mundial Qatar 2022. Por su cabeza no pasa otra cosa que levantar la Copa de la FIFA el próximo 18 de diciembre en Lusail. Sin embargo, es imposible que el genio de Rosario deje de atender otros asuntos de su carrera. Por ejemplo, la continuidad en el Paris Saint-Germain, club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.

En esa línea, el periodista Josep Pedrerol ha informado este martes que Messi aún no ha tomado una decisión sobre su carrera. No obstante, el delantero argentino tiene claro que, si no sigue en el PSG, tras dos temporadas jugando en el Parque de los Príncipes, terminará en el FC Barcelona.

Según la información del reconocido conductor de El Chiringuito, Messi prefiere volver al Spotify Camp Nou antes que llegar a la MLS, liga en el que Inter Miami tiene un gran interés en contratarlo y convertirse así en el último club de su carrera.

Si bien el capitán de la Albiceleste ha manifiestado en más de una ocasión que le gustaría vivir en Miami con su familia, el hecho de seguir en la élite del fútbol europeo postegaría, quizá definitivamente, su llegada a la Liga de los Estados Unidos.

Por lo pronto, Lionel Messi disfruta de sus días en el París Saint-Germain. El astro sudamericano ha tenido un espectacular arranque de temporada. Y no solo lo demuestran las estadísticas, también sus declaraciones. Su adaptación es completa.

"Me siento bien, anteriormente la pasé mal, no termine de encontrarme nunca", declaró a los medios de comunicación la semana pasada. Y esto tuvo que ver con la idiosincrasia del equipo, pero también con la mudanza y el cambio de ciudad, tras casi dos décadas en Barcelona.





La información de El Chiringuito sobre Messi.





¿Cuántos goles hizo Messi en el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





