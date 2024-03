Vive la emoción del Chivas vs. Monterrey EN VIVO este sábado 30 de marzo desde el BBVA Bancomer, en el juego de la Jornada 13 de la Liga MX 2024, donde los Rayados quieren hacerse fuertes en casa para mantener el primer lugar del Clausura 2024. Mira la transmisión del partido de las Chivas vs. Monterrey a través de TUDN y ViX Premium desde las 7:00 p.m. en lo que será uno de los partidos más destacados de la fecha. Recordemos que Chivas viene de serios tropiezos en el campeonato que han hecho que caiga hasta el décimo lugar, mientras que los Rayados están a la cabeza de la tabla. Aquí te contamos todos los detalles de este juego.

Monterrey es el líder absoluto del campeonato. Los Rayados vienen de derrotar por 1-2 como visitantes a Atlas y suman 28 unidades, siendo hasta ahora el único equipo que no ha perdido ni un solo partido en las 12 fechas que se han disputado del Clausura 2024. Además, cuentan con la mejor diferencia de gol (+15) y es la segunda defensa menos batida con apenas 8 goles encajados.

Una realidad distinta es la que viven las Chivas. Llevan 3 partidos consecutivos sin conocer victoria alguna producto de 2 derrotas (ante Cruz Azul y León) y un empate en la última fecha contra el América. Esta situación ha hecho que las Chivas caigan hasta el décimo lugar con 16 unidades, quedando en zona de Play-In y a 6 de distancia del último cupo a los playoffs que en estos momentos le pertenece a Cruz Azul.

¿A qué hora juega Chivas vs. Monterrey?

El partido de Chivas vs. Monterrey podrás verlo este sábado 30 de marzo desde las 7:00 p.m. hora de Centro de México. Este es el horario de inicio pactado para el juego más atractivo de la Jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX, donde el líder Rayados recibe al Guadalajara del Chicharito Hernández.

¿En qué canales ver Chivas vs. Monterrey en vivo?

La transmisión de Chivas vs. Monterrey podrás verla a través de TUDN y ViX Premium. Recuerda que este partido no será pasado en TV abierta por TV Azteca ni Canal 5 de Televisa, por lo que deberás estar atento a la programación local para no perderte este gran juego desde el BBVA Bancomer.

Chivas vs. Monterrey: posibles alineaciones

Chivas: J. Rangel; A. Mozo, A. Briseño, G. Sepúlveda, L. Sepúlveda; F. González, F. Beltrán; I. Brizuela, R. Alvarado, C. Cowell; Chicharito.

Monterrey: E. Andrada; E. Aguirre, E. Gutiérrez, S. Vegas, G. Arteaga; J. Rodríguez, L. Romo, S. Canales; J. Cortizo, M. Meza y G. Berterame.

