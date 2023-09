El extremo César Huerta describió su experiencia en la Selección Nacional como un período de aprendizaje significativo: “No regreso siendo el mismo jugador que me fui. Mentalmente y futbolísticamente, rozarme con jugadores que vienen de Europa te hace crecer, y tengo que volver a ganarme mi convocatoria”.

A pesar de su paso por la Selección, el “Chino” Huerta enfatizó que su prioridad sigue siendo el Club Universidad: “Mi mente está cien por ciento en Pumas. Haciendo bien las cosas aquí, puedo aspirar a cumplir mis objetivos y sueños. Aún no he logrado nada y quiero ser campeón aquí , con Pumas, y luego pensar en lo que sigue”.

Huerta reconoció la importancia de mantenerse enfocado en el trabajo diario y en el próximo partido contra el Atlético de San Luis, un equipo líder en la tabla: “Tenemos que hacernos fuertes en casa, salir a proponer y buscar ganar todos los partidos. Creo que estamos en el camino correcto”.

Cesar Huerta tuvo un paso por Mazatlan, regreso a las Chivas y ahora con los Pumas de la UNAM.

El jugador también mencionó su deseo de evitar una quinta tarjeta amarilla en el torneo para evitar una suspensión: “Sé que tengo que cuidar ese aspecto para no perjudicar al equipo”.

En cuanto a las opiniones externas, Huerta expresó su actitud de mantenerse humilde y enfocado en su desarrollo: “Cuando se habla de que soy el mejor, no me lo creo, sigo con la misma humildad de siempre, trabajando. Cuando las cosas no salen bien, tampoco me creo que soy el peor”.

Huerta destacó la importancia de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas, y cómo eso lo ha ayudado a crecer como persona y jugador: “Poder crecer no es sencillo. El trabajo y las experiencias te van formando como persona y como jugador”.

Finalmente, el jugador expresó su agradecimiento al técnico Antonio Mohamed y a la afición de Pumas por su apoyo constante, y señaló que ser un ejemplo para los jóvenes en la cantera del club es algo que valora enormemente.

En cuanto a las convocatorias de jugadores de Pumas a representativos con límite de edad, Huerta compartió su felicidad por ser una fuente de inspiración para los jóvenes talentos de la Cantera Pumas y expresó su confianza en que pronto no será el único en recibir este tipo de oportunidades.