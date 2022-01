Sin miedo al éxito. El fichaje de Roberto Alvarado por las Chivas fue la primera ‘bomba’ de la Liga MX. El popular ‘Piojo’ llegó al equipo de Guadalajara luego de tres años en Cruz Azul en los que consiguió un campeonato nacional, una Copa México, una Supercopa y un Campeón de Campeones.

Ahora, el mediocentro de 23 años está concentrado en cumplir una buena temporada con el ‘Rebaño’. Durante una entrevista con Marca, el futbolista deseó que su paso por su nuevo equipo no solo sea fugaz ya que desea quedar en la memoria de la hinchada.

“Siempre me comprometo a dar lo mejor de mí y mostrar mi mejor versión, quiero dejar huella en Chivas, que cuando me vaya se acuerden de mí. Mi compromiso está desde el primer día en que llegué”, mencionó el volante que habitualmente es convocado a la selección mexicana.

Alvarado expresó que está mentalizado en cumplir un buen rendimiento en el campo de juego. “Fuera del campo sabemos que debemos ser bastante cuidadosos ya que en el ojo del huracán por decirlo así. Me siento tranquilo en ese aspecto pues siempre trato de estar enfocado en el fútbol, dar mi cien por ciento y siempre habrá un momento para descansar y hacer lo que uno quiera”, señaló.

¿En qué posición jugará el ‘Piojo’?

Roberto Alvarado mencionó que está a disposición del técnico Marcelo Michel para que pueda desempeñarse en cualquier posición de la cancha. El ‘Piojo’ recordó que, cuando era dirigido por Juan Reynoso en Cruz Azul, alternó en distintos lugares del campo,

“El torneo del título empecé bien, después me ponían de carrilero y no me gustaba tanto. Igual aprendí una posición nueva y ese torneo fue bueno para mí. Por cuestiones extra cancha no estuve tan bien y el siguiente campeonato no lo inicié de la mejor manera pero al final retomé la confianza. Cuando mejor me sentía, nos sacaron en repechaje”, añadió.





