Chivas vs. Atlético San Luis se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE juegan este domingo 4 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la jornada 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El encuentro será crucial para ambos equipos, ya que se encuentran separados por un punto en la tabla y buscarán la victoria a toda costa. El partido comenzará a las 7:00 de la noche (hora local - 8:00 p.m. en Perú) y será transmitido GRATUITAMENTE por ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Chivas vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

Chivas: J. Rangel; J. Castilla, G. Sepúlvada, J. Orozco, M. Chávez; V. Gúzman, E. Guiérrez, F. Beltrán; R. Alvarado, C. Cowell, P. Pérez.

Atlético San Luis: A. Sánchez; R. Chávez, J. Silva, J. Domínguez, J. Sanabria; S. Salles, R. Dourado, J. Güémez; Vitinho, L. Bonatini, M. Klimowicz.