Chivas vs. Mazatlán se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE desde el Estadio Akron por la jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para los ‘Cañoneros’ que se encuentran en el fondo de la tabla, arrancará a las 8:05 de la noche (hora local - 9:05 p.m. en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ViX y Fútbol Libre para América Latina. Te recomendamos no buscar la señal en Fútbol Libre TV, ya que es una fuente no autorizada. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Chivas vs. Mazatlán EN VIVO vía ViX y Fútbol Libre: revisa el horario y dónde ver la Liga MX. (Vídeo: Chivas).

Chivas vs. Mazatlán: posibles alineaciones

M. Jiménez; C. Calderón, J. Orozco, G. Sepúlveda, A. Mozo; F. Beltrán, Y. Padilla, E. Gutiérrez; R. Cisneros, R. Alvarado, R. Marín. Mazatlán: H. González; B. Colula, L. Olivas, F. Almada, F. Venegas; J. Esquivel, J. Intriago; E. Bárcenas, E. Bello, N. Benedetti; A. Loba.