Las conversaciones avanzan positivamente, ya que los Tigres han tasado a Igor Lichnovsky en un precio accesible y están facilitando su salida en el mercado de pases en México. Además, Cruz Azul ofrece al futbolista una considerable rebaja salarial para concretar el traspaso, para destrabar la negociación; sin embargo todo dependerá de las pretensiones del chileno.

Con 29 años de edad, Lichnovsky ha demostrado su valía como defensor central tanto en clubes mexicanos como en la selección chilena. Su experiencia y capacidad para liderar la línea defensiva lo convierten en un objetivo atractivo para Cruz Azul, que busca reforzar su plantilla para la próxima temporada (Torneo Apertura 2023).

El chileno es el sacrificado por los Tigres. (Foto: ENCANCHA)

Aunque el fichaje de Lichnovsky no está cerrado por completo, las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada y ambas partes muestran interés en llegar a un acuerdo. No obstante, Cruz Azul no es el único equipo que ha mostrado interés en el jugador. Lichnovsky también ha recibido ofertas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y del Brasileirao.

La oferta de los ‘Cementeros’ destaca por la disposición del club para ajustar su salario, lo cual puede ser determinante en la decisión final del jugador. El equipo de La Noria busca conformar un plantel competitivo y la contratación de Lichnovsky sería un paso importante en esa dirección, sobre todo tras el traspaso caído de Matheus Doria.

Igor Lichnovsky con camiseta de Cruz Azul. (Foto: Imago 7)

En caso de concretarse el fichaje, Lichnovsky se uniría a una segunda etapa con el equipo azul. En su llegada al futbol mexicano, el jugador destacó por ser un defensa fuerte y líder en la zaga defensiva. Igor terminó por irse a medio torneo para llegar al futbol de Arabia, justo su salida se dio cuando Robert Dante Siboldi era DT de Cruz Azul.

El defensor chileno se irá de los Tigres, tras sumar 52 partidos como auriazul y ser campeón de Liga en el Clausura 2023. Fue el undécimo chileno en formar parte de la Universidad de Nuevo León y el quinto chileno en estar en la institución del norte.





