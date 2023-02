No han sido semanas positivas para ‘La Máquina’. Este lunes, Cruz Azul cesó a Raúl Gutiérrez de su puesto como director técnico después de que el equipo celeste sufriera su cuarta derrota consecutiva en el torneo Clausura de la Liga MX. Al respecto, la directiva decidió terminar su contrato —que estaba programado para durar hasta diciembre de 2023— antes de tiempo. Tras el hecho, Hugo Sánchez ha empezado a sonar como nuevo estratega.

A poco de iniciar el presente torneo del balompié mexicano, se auguraba un buen papel de los ‘Cementeros’, debido a su gran papel en la pretemporada, en donde obtuvieron la Copa Sky 2022 al derrotar 2 a 0, en la final, al Chivas de Guadalajara.

No obstante, con el inicio de la liga azteca de primera división, Cruz Azul no encontró el camino. Para sorpresa de aficionados y críticos, el conjunto en mención todavía no ha ganado ningún partido, pues acumula cuatro derrotas y un empate.

Su última caída fue frente al Toluca, de visita, por 3 a 1, que los mantiene en lo más bajo de la tabla de clasificación, en el penúltimo lugar, solo superando al Mazatlán por un punto. En este contexto, llegó el fin del vínculo con el ‘Potro’.

En la búsqueda del nuevo entrenador, se difundió que la lista de reemplazos se había enfocado en a solo tres nombres: Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed y José Manuel de la Torre. No obstante, durante las últimas horas se reportó que entró en carrera Hugo Sánchez.

Aunque el célebre goleador mexicano no había sido considerado como una opción, hasta ahora, su nombre ha cobrado importancia, al punto de que se le considera como un fuerte candidato para ocupar el puesto, consigna la cadena de radio ‘W Deportes’.

De acuerdo al periodista Adrián Esparza, el presidente de ‘La Máquina’ se reunió con el ‘Pentapichichi’, y no sería la primera vez, con relación a este tema. “Segunda reunión de Víctor Velázquez con Hugo Sánchez. Siguen analizando proyectos”, manifestó el comunicador.

Aunque no se proporcionaron más detalles, se conjetura que sigue en pie la posibilidad de que el exfutbolista asuma el cargo de director técnico. Mientras esto se resuelve, Cruz Azul enfrentará a Puebla, este viernes 17, como parte de la jornada 8 del torneo mexicano.





