Cruz Azul continúa su proceso de reestructuración con miras a un proyecto deportivo fortalecido. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti será el principal organizador y encargado de analizar el talante del plantel y planificar las altas y bajas que tendrían. Mientras tanto, uno de los referentes del equipo, Jose Ignacio Rivero, no estaría satisfecho con su situación y está preparado para salir de la escuadra una vez que finalice el torneo Clausura 2023.

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, periodista de ‘TUDN’, el caso de Rivero en La Máquina no pasa por buenos momentos debido a su descontento. Aunque no se sabe a qué se debe, el jugador está dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes en el siguiente mercado de transferencias. Gonzalo Carneiro también está considerando no extender su préstamo.

En el arranque de la temporada, se indicó que el contrato de Nacho en el conjunto cementero vencía al final de la temporada. No obstante, la realidad es que el acuerdo contractual del uruguayo concluye hasta el verano del 2024, lo que significa que aún tiene poco más de un año. Si decide no permanecer en la equipación, cualquier equipo que lo quiera tendrá que negociar con los Celestes.

😔 En dos años, Ignacio Rivero pasó de casi casi poner dinero de su bolsa para quedarse en #CruzAzul a quererse ir cómo jugador libre. Reportan que Nacho ya no está a gusto en La Noria, por lo que escucharía ofertas para salir en junio. pic.twitter.com/2ZdLQgNWp9 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) February 26, 2023

A pesar de la situación de incertidumbre con Rivero, no se descarta que Víctor Manuel Velázquez, presidente de la institución, se reúna con el deportista y su representante para una posible mejoría en el contrato. Desde que llegó en 2020, el sudamericano se ha destacado como uno de los líderes del equipo y ha ganado el aprecio de la hinchada como uno de los más valorados.

Cruz Azul derrotó a Juárez en el debut del ‘Tuca’

Un triunfazo para Cruz Azul, que de la mano del ‘Tuca’ Ferretti empieza a escalar posiciones en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ se llevó la victoria por 1-0 ante Juárez con una anotación de Uriel Antuna a los 14 minutos, marcador final que le permite a los de la capital ascender hasta el décimo lugar del campeonato y se mete en zona de liguillas.





