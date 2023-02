Este lunes 27 de febrero se llevará a cabo la séptima edición de los Premios FIFA The Best en la ciudad suiza de Zúrich. La lista de nominados cuenta con nombres ilustres del balompié, incluyendo a campeones del mundo como Lionel Messi, Lionel Scaloni y ‘Dibu’ Martínez en varias categorías. Durante la ceremonia se entregarán distinciones a los nominados en diferentes categorías, como “Mejor Jugador del Mundo”, “Mejor Entrenador” y “Mejor Portero”. ¿Cómo ver el evento desde México y otras naciones? Toda la información necesaria, en los siguientes párrafos.

Los Premios The Best es un evento anual organizado por la FIFA para reconocer a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol del mundo. Este evento se inició en el año 2016, reemplazando al antiguo premio FIFA World Player of the Year y al Balón de Oro de la revista France Football.

¿Cómo y dónde ver los Premios FIFA The Best desde México?

La transmisión de los Premios The Best en México podrás seguirla por las señales de ESPN, Star Plus y en Zona TUDN en ViX. El evento comenzará a las 2:00 p.m. (horario del centro de México). También se podrá ver la señal streaming vía DIRECTV Go y STAR +. Además, en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Premios FIFA The Best: horarios y canales en el mundo

Argentina: 5:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Uruguay: 5:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Paraguay 5:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Bolivia: 4:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Venezuela: 4:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Colombia: 3:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Ecuador: 3:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

Perú: 3:00 p.m. / D-Sports y DIRECTV GO

México: 2:00 p.m. /ESPN, Star Plus y TUDN

España: 9:00 p.m.

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Jugador de la FIFA 2022?

Lionel Messi (Paris Saint Germain)

Kylian Mbappé (Paris Saint Germain)

Karim Benzema (Real Madrid)

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Entrenador de la FIFA 2022?

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Selección de Argentina)

Pep Guardiola (Manchester City)

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Portero de la FIFA 2022?

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yassine Bounou (Sevilla)

Finalistas al Premio Puskás

Marcin Oleksy (Polonia): Por su gol en el Wartan Poznan vs. Stal Rzeszov del 6 de noviembre de 2022.

Dimitrí Payet (Francia): Por su tanto en el Olympique de Marsella ante PAOK en la Conference League del 7 de abril de 2022.

Richarlison (Brasil): Gol en el Campeonato Mundial 2022 ante Serbia por la fase de grupos.

Finalistas a la Mejor Jugadora de la FIFA 2022

Beth Mead (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Alexia Putellas (Barcelona)

Finalistas a Mejor Entrenadora de la FIFA 2022

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Selección de Brasil)

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

¿Quiénes son las finalistas a Mejor Portero de la FIFA 2022?

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olympique Lyon)





