Partidazo en el Azteca por la fecha 11 de Liga MX. Este sábado se enfrentan Cruz Azul vs. Pumas, uno de los clásicos de la Ciudad de México que enfrenta a dos clubes que luchan por mantenerse en zona de clasificación para las liguillas finales, a muy pocas fechas de concluir con esta etapa general. Con ambos equipos muy al límite de quedar fuera de esta zona, un triunfo será muy importante para cualquiera. Revisa aquí los horarios del partido, canales de transmisión, posibles alineaciones y dónde puedes seguirlo minnuto a minuto.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas por Liga MX?

El partido de Cruz Azul vs. Pumas está programado para jugarse este sábado 11 de marzo desde las 19:05 horas. Este será el segundo partido más destacado e importante que presente la jornada 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que enfrenta a dos de los equipos más importantes de la capital mexicana.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO por Liga MX?

Si quieres seguir el Cruz Azul vs. Pumas en vivo tienes varias opciones. Lo primero que hay que resaltar es que el canal de transmisión de TV abierta para este encuentro será Canal 5 de Televisa, que pasará sin ningún costo el partido. Además, puedes verlo a través de TUDN que es la señal de paga o también seguir la transmisión minuto a minuto del juego vía Depor.

Cruz Azul vs. Pumas: posibles alineaciones

Cruz Azul: J. Corona; J. Escobar, R. Funes, J. Domínguez; J. Martínez, E. Lira, I. Rivero, C. Rotondi; C. Antuna, A. Lotti, C. Rodríguez.

Pumas: S. Sosa; P. Monroy, Palermo Ortiz, N. Freire, H. Ramírez; Salvio, U. Rivas, J. Molina; C. Huerta; G. Del Prete, J. Dinenno.

Cruz Azul vs. Pumas: así llegan al partido de Liga MX

Cruz Azul no tuvo un buen arranque de campeonato, donde perdió en 4 ocasiones y apenas había logrado un empate. Con la llegada del ‘Tuca’ Ferretti a la ‘Máquina Cementera’ consiguieron 3 victorias consecutivas, pero esa buena racha se cortó en la fecha pasada, cuando cayeron de visita 3-1 contra Mazatlán, equipo que hasta ese momento no había ganado en el campeonato. Con 10 unidades, Cruz Azul se ubica décimo segundo y ocupa la última plaza de clasificación a las liguillas.

Un presente muy similar es el que viven los Pumas, equipo que marcha décimo primero con 11 unidades en 10 partidos disputados, con una de las peores diferencias de gol (-5), algo que podría jugarle en contra al momento de ostentar a un cupo de clasificación. En la fecha pasada cayeron 2-4 contra Puebla y su último triunfo fue en la fecha 9 de visita contra Mazatlán, por lo que un triunfo será clave.

