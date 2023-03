En una conferencia de prensa, José de Jesús Corona se pronunció sobre su renovación con Cruz Azul y los planes que tiene antes de su retiro en el fútbol. El experimentado guardameta aseguró que tiene el deseo de continuar por los menos una temporada más en el cuadro ‘cementero’, pero todavía no ha analizado su situación contractual y física. El portero de 42 años también descartó volver a jugar por la selección mexicana. Prefiere que más jóvenes sean convocados.

El veterano comentó que en los próximos días iniciarán las negociaciones para conseguir su ampliación de contrato que tiene hasta verano de 2023. “Mi idea es continuar en el club, pero si le dije que iba a ser muy sincero sobre cómo me sentía de mi rodilla por el tema que tuve hace un año, ahora me siento muy bien. Obviamente se tiene que hablar con la directiva y el Tuca”, apuntó.

“Lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. (…) Obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento y con lo cual estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar qué es lo que sucede. Me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, agregó el portero.

Cabe destacar que, en lo que va del torneo Clausura 2023, José de Jesús Corona ha tenido minutos en ocho de los nueve partidos de Cruz Azul, y se ha adueñado del arco otra vez. Eso sí, el guardameta y sus compañeros tienen el objetivo de mejorar el nivel pues ahora se ubican en la décimo segunda posición con tres victorias, un empate y cinco derrotas.

Jesús Corona: no va más en el ‘Tri’

A pesar de que no ha jugado por la selección mexicana por casi cinco años, el arquero descartó por completo la posibilidad de ser convocado. Apuntó que en el marco del nuevo proceso mundialista es el momento perfecto para que las nuevas generaciones tengan oportunidad. El entrenador del ‘Tri’, Diego Cocca, también es consciente de eso.

“Me ha tocado estar en selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad”, señaló Jesús Corona. Cabe recordar que el portero conquistó el preolímpico de Concacaf en 2004, la Copa Oro de 2009, el torneo Panamericano de Guadalajara 2011 y el torneo olímpico de Londres 2012.

