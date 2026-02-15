vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Para disfrutar de este encuentro deberás conectarte a las señales de Canal 5, TUDN y el servicio de paga de ViX Premium, para que así puedas acceder a su plataforma de streaming. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El compromiso está programado para este domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México) y tendrá lugar en el Estadio Banorte.

Cruz Azul vs. Tigres se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Video: Cruz Azul)
Cruz Azul vs. Tigres se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Video: Cruz Azul)
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC