Cruz Azul vs. Tigres se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Para disfrutar de este encuentro deberás conectarte a las señales de Canal 5, TUDN y el servicio de paga de ViX Premium, para que así puedas acceder a su plataforma de streaming. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El compromiso está programado para este domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México) y tendrá lugar en el Estadio Banorte.

Cruz Azul vs. Tigres se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. (Video: Cruz Azul)