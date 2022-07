La novela entre Dani Alves y Pumas continúa en México. El multicampeón brasileño: cosechó 43 títulos a lo largo de su carrera, aún no define su fututo tras su salida del Barcelona, a mediados del mes de junio, y se manifestó a través de las redes sociales sobre el comentario de su esposa, Joana Sanz, que le cayó como un baldazo de agua fría a los aficionados aurinegros, quienes se volvieron a llenar de ilusión este jueves y ven al lateral en la Liga MX.

Recientemente, los hinchas de Pumas se llevaron una decepción luego de que la esposa publicó una fotografía del brasileño bebiendo una copa de vino, imagen que de inmediato recibió una ola de comentarios de los seguidores ‘felinos’, entre ellas, la de un fanático que de bromeó diciendo que Dani Alves estaba celebrando su incorporación a Pumas.

Algo que Joana, la pareja de Dani, desmintió automáticamente: “no inventen”. Respuesta que claramente dejó en shock a la gente de Pumas y lo tomaron como una negativa a la llegada del jugador, que a sus 39 años, la sigue rompiendo en el ‘verde’ y su celular no deja de sonar, porque más de un equipo lo quiere en sus filas.

Sin embargo, este jueves todo tomó un giro de 180 grados, pues Dani Alves interactuó con sus seguidores en Instagram y no le cerró las puertas a Pumas, porque aún no sabe qué pasará con su futuro. “No sé qué pasará, pero solo dijo que no inventen... así que no jodan y que viva México, cabrones”, escribió Alves en Twiiter, acompañado con un emoji de risa.

Andrés Lillini sentenció caso de Alves

Ante los rumores de la llegada del brasileño a Pumas, el entrenador Andrés Lillini rompió su silencio y sostuvo que es ajeno a una posible llegada del lateral de 39 años: “Con respecto a Dani Alves no tengo noticias por parte de la directiva; el tema no se toca. Estoy sin información en lo que respecta a ese caso”.

Por otro lado, Lillini dijo que deportiva y humanamente Dani Alves aportaría mucho, en caso de llegar, aunque no abundó sobre el tema, lo que sí hizo el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno: “Como compañero tener al máximo ganador en la historia del fútbol sería bonito. Si llega, espero que aporte deportivamente su granito de arena. Lo vamos a tratar de la mejor manera posible, en caso de que venga”.

Pumas se mostró al mundo

Hicieron respetar la casa y la visita se fue con las manos vacías. Pumas empató 1-1 con Celta de Vigo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en el marco de un nuevo partido amistoso internacional. El español Iago Aspas convirtió un gol al final del primer tiempo y rescató la igualdad para los suyos, que ya se preparan para la temporada 2022-23 de LaLiga Santander.





