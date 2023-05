¿Piensas perderte la gran final de la Liga MX? Vivas o no en México, no hay excusa para no ver este gran juego que nos espera en la final del Torneo Clausura 2023. Mucha población mexicana radica en los Estados Unidos y quiere ver el juego de Tigres vs. Chivas en lo que será el primero de los dos partidos que viviremos esta semana para conocer al nuevo monarca del fútbol mexicano. En la siguiente nota te brindamos todos los detalles sobre el horario y canales de transmisión para que puedas verlo desde USA.

¿A qué hora juega Tigres vs. Chivas la final de ida?

La final de Tigres vs. Chivas en el estadio Universitario de Nuevo León se jugará a partir de las 21:00 horas (ET). Se espera una fiesta total en las tribunas para recibir al equipo local y por supuesto que habrán hinchas de las Chivas rayadas del Guadalajara, que cuenta con millones de seguidores en todo México.

¿Dónde ver Tigres vs. Chivas EN VIVO desde USA?

Si quieres ver la gran final de Tigres vs. Chivas desde los Estados Unidos podrás vivirla a través de la señal de Univision y TUDN USA. Recordemos que TUDN en dicho país es una señal de paga al igual que en México, por lo que deberás consultar cuánto es el cobro que te harían por tenerlo en tu paquete.

Tigres vs. Chivas: la previa de la final de ida

Tigres fue el primer equipo en clasificarse a la gran final del Torneo Clausura 2023. El equipo que dirige Robert Siboldi se clasificó luego de empatar 1-1 en casa contra Monterrey y tras vencer 0-1 en el BBVA Bancomer con un tanto de Francisco Sebastián Córdova, figura de los regiomontanos en las liguillas y que marcó en ambos partidos contra los Rayados. Si hay algo que debe corregir el equipo de Siboldi es su baja efectividad en casa contra los grandes. Además, recordemos que Chivas ya le ganó en el Clausura 2023 en el Universitario por 1-2 con anotaciones de Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros.

Y así como Tigres se llevó el Clásico Regio, las Chivas hicieron lo mismo en el Clásico Nacional. Para la gran mayoría, el América era candidato máximo al título, especialmente luego de haberse llevado la ida por 0-1 en el Akron. Sin embargo, nuevamente el Azteca fue testigo de una hazaña visitante y las Chivas ganaron 1-3 para llevarse la serie y clasificar a una nueva final. Cabe recordar que en el Clausura 2017 ambos se vieron las caras en la final y empataron 2-2 en Nuevo León, para cerrar con un 2-1 a favor de las Chivas en el Akron, en lo que fue la estrella 12 del equipo.