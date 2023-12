La Liguilla MX ya está llegando a su recta final. América y Atlético San Luis protagonizarán una de las semifinales, que inicia este miércoles 6 de diciembre en el Estadio Alfonso Lastras, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí. Ambos cuadros se están preparando para llegar de la mejor forma a los duelos de ida y vuelta. A continuación, te contamos en qué canales se podrá ver el compromiso que se avecina. No te lo pierdas.

El equipo dirigido por André Jardine terminó la fase regular como líder con 40 puntos, en la primera oportunidad del brasileño en la dirección técnica de las ‘Águilas’. Asimismo, solo perdió en la inauguración ante FC Juárez. Desde entonces, ganó doce partidos y empató cuatro; anotó 37 goles y recibió 14 tantos. No cabe duda de que es uno de los favoritos.

En los cuartos de final, no tuvo muchos problemas para doblegar a León. Primero igualó 2-2 en el Estadio León, y luego venció por 2-0 en el Estadio Azteca. Julián Quiñones y Henry Martin marcaron los goles de las ‘Águilas’. Hay una gran ilusión en el pueblo ‘azulcrema’, pero en las ‘semis’ habrá un rival complicado, que viene de tumbarse a otro candidato.

San Luis dio una de las sorpresas del torneo al dejar afuera al Monterrey en la Sultana del Norte. Venció 1-0 en la ida e igualó 1-1 en la vuelta en el Estadio BBVA Bancomer. Vitinho fue el héroe al anotar el tanto del empate. Cabe destacar que el equipo es dirigido por el brasileño Gustavo Leal, quien fue exauxiliar técnico de André Jardine, DT actual de América.

América vs. San Luis: cruces por Liguilla MX

Por la Liguilla MX, América y San Luis se han visto las caras en dos ocasiones, ambas en los cuartos de final. La primera vez que se enfrentaron fue en el Apertura 2010. Aquella vez, en el duelo de ida igualaron sin goles y en la vuelta los ‘azulcremas’ golearon por 4-1. Eso sí, las ‘Águilas’ fueron eliminadas en las semifinales ante Santos.

El segundo enfrentamiento se dio el pasado torneo en los cuartos de final. El equipo capitalino obtuvo un contundente 3-1 a favor en la ida; sin embargo, sufrieron más de la cuenta en la vuelta, en el Estadio Azteca, y finalmente pasaron por un global de 4-3 sobre los potosinos. En la siguiente etapa, América fue eliminado por Chivas.





¿En qué canales ver América vs. San Luis?

El partido América vs. San Luis, por las semifinales de Liguilla MX, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de la plataforma de streaming de Star Plus o por la señal de ESPN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





¿A qué hora juegan San Luis vs. América?

El partido América vs. San Luis está programado para jugarse a partir de las 9:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.





América vs. San Luis: ¿dónde se juega?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR