La Copa Libertadores es un torneo que reúne a los mejores clubes de Sudamérica y se muestra como uno de los certámenes más competitivos en el mundo. El próximo 08 de febrero de 2023 se cumplirá la edición 63 de la historia y no contará con equipos mexicanos por un año más. Esta lejanía se dio desde el año 2017 dejando más cupos y algunos cambios de formato. Sin embargo, las invitación de Conmebol no han faltado.

La ausencia de los mexicanos no ha generado un gran impacto en el torneo en cuanto a publicidad y marketing se trata, sin embargo, si han dejado un imborrable recuerdo de encuentros memorables desde su primera invitación en 1998 generando también alta expectativa en sus resultados y desarrollo.

Esta desaparición también se dio de la Copa Sudamericana, un certamen que sí vio la gloria de un equipo ‘azteca’ en el año 2006 cuando Pachuca se impuso ante Colo Colo donde terminó por llevarse la ansiada copa nada más y nada menos que en tierras chilenas, dejando su firma como gran representante de la región Norteamérica.

Pachuca fue campeón de la Copa Sudamericana 2006. (Cuartoscuro)

La Conmebol ha mostrado su agrado con la idea de un posible regreso y meses atrás manifestaron, en comunicación con el Grupo Pachuca, lo siguiente: “Te vuelvo a reiterar mi participación para que vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste en la Sudamericana puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores”, dijo Alejandro Domínguez.





¿Cuál es la actualidad de equipos mexicanos fuera de Liga MX?

Hoy en día existe una gran supremacía de los equipos mexicanos que los ha vuelto líderes en su confederación. América, Monterrey, Santos o Pachuca siempre parten como fuertes candidatos a quedar con la Liga de Campeones de Concacaf. México es el que más copas tiene en el torneo de Liga de Campeones de la Concacaf, superando de lejos a otros países con un récord de 37 títulos.

Esta baja competitividad podría significar cierto repunte para pensar en regresar a un entorno mucho más disputado que también genere mayores ingresos en temas de derechos de TV y taquillas. La cercanía es un detalle no menor, que puede ser el factor que retrae la gestión.





¿Qué dicen las voces autorizadas?

Para John Van’t Schip, exdirector técnico de las Chivas en 2012, no existe cierto salto de calidad o poca presión por salir a Europa para los mexicanos. Las comodidades retrasan un posible. En declaraciones con ESPN, comentó que la Copa Libertadores sería un torneo adecuado.

“Hay jugadores profesionales, otros menos. Esto tiene que ver con la competencia en general, no con la liga mexicana, que es buena, sino con las de afuera, como la de Concacaf. En Europa hay mucha competencia fuera de tu país y te hace crecer como equipo y jugador. Sería bueno que México estuviera en la Libertadores porque esto les daría un nivel extra”, reveló.

“Pero puedes decir que los futbolistas mexicanos están en una zona de confort porque tiene buena vida, un país bonito, buenos contratos, pero no tienen ese nivel de Copa Libertadores o europeo, eso puede ser el por qué no se da el siguiente paso. Como país ahí están en el Mundial, les va bien en el nivel juvenil, pero hay un vacío que no continúa a los niveles altos”, sentenció Van’t Schip.





Las mejores participaciones de equipos mexicanos

Cruz Azul (2001)

Por primera vez, un equipo mexicano llegó a la final de la Copa Libertadores en el año 2001. El equipo de la ‘Máquina Cementera’ eliminó a equipo como River Plate, Rosario Central y venció a Boca Juniors en la Bombonera, llevando la definición a la tanda de penales. Tras perder 0-1 en la ida, forzó la definición en la cual cayó quedando como subcampeón del certamen continental.

Cruz Azul fue subcampeón de la Copa Libertadores 2001. (Twitter)

Chivas (2010)

Los rojiblancos fueron el segundo equipo de México que llegó a esta instancia del certamen continental. De la mano de jugadores como Héctor Reynoso, Jonny Magallón, Marco Fabián, Omar Arellano, Adolfo Bautista y Omar Bravo. Chivas logró disputar la final ante el Internacional de Porto Alegre aunque, tal como sucedió con Cruz Azul, no lograron levantar el trofeo.

Tigres (2015)

Los Tigres UANL eran dirigidos por Ricardo ‘El Tuca’ Ferreti y se convirtieron en el tercer equipo del país azteca que alcanzó esta instancia. Con André-Pierre Gignac como máxima figura, el conjunto felino disputó el trofeo ante River Plate. Desafortunadamente tampoco pudieron conquistar la justa continental.

River Plate vs Tigres fue la final de la Copa Libertadores 2015. (Foto: EFE)





