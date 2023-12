América vs. San Luis se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 6 de diciembre por la semifinal de ida del Apertura 2023 de la Liga MX. El compromiso, que se realizará en el Estadio Alfonso Lastras, está programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora mexicana, 10:00 p.m. en Perú) y se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo en Depor.

Las llaves de las ‘semis’ de la Liguilla MX están listas. El primer duelo será este miércoles entre las ‘Águilas’ y los potosinos. Para llegar hasta esta instancia, América lo hizo como líder indiscutible de la fase regular con 40 puntos (solo perdió una vez), por lo que accedió directamente a los cuartos de final, donde derrotó a León con un marcador global de 4-2.

Por su lado, San Luis clasificó a la Liguilla MX tras quedar en la séptima posición con 23 unidades. Se trata del único sobreviviente que avanzó a los cuartos de final. Los ‘Tuneros’ vienen de eliminar a Monterrey con un marcador global de 2-1, con el que sellaron su pase a las semifinales. Eliminaron a uno de los favoritos a salir campeón.

La última vez que se enfrentaron por la Liguilla MX fue en el pasado torneo, en los cuartos de final. El equipo capitalino obtuvo un triunfo por 3-1 en la ida; sin embargo, sufrió más de la cuenta en la vuelta, en el Estadio Azteca, y finalmente pasó por un global de 4-3. En la siguiente etapa, América fue eliminado por Chivas

¿A qué hora juegan América vs. San Luis?

El partido San Luis vs. América está programado para jugarse a partir de las 9:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.

¿Dónde y cómo ver América vs. San Luis?

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América y San Luis.

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido América vs. San Luis en Star Plus y ESPN en México. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

América vs. San Luis: posibles alineaciones

América : Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes, Kevin Álvarez; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Julián Quiñones, Alejandro Zendejas y Henry Martín.

: Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes, Kevin Álvarez; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Julián Quiñones, Alejandro Zendejas y Henry Martín. San Luis: Andrés Sánchez; Unai Bilbao, ‘Cata’ Domínguez, Ricardo Chávez, Juan Sanabria; Rodrigo Dourado, Javier Güemez, Dieter Villalpando; Jürgen Damm, Sébastien Salles-Lamonge y Léo Bonatini.





