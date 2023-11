Desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, Monterrey vs. San Luis juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo arrancará a las 9:10 de la noche (hora CDMX) e irá por la transmisión de ESPN para territorio mexicano. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Uno ingresó con comodidad a la fase de eliminación directa y siempre se perfila como uno de los principales contendientes. El otro tuvo un desempeño destacado en la fase regular, superando las expectativas al sorprender en varias etapas del Apertura 2023, pero un cierre desfavorable lo relegó a participar en el nuevo Play-In para asegurar su lugar en la Fiesta Grande. Ahora, se enfrentarán en uno de los enfrentamientos de cuartos de final: el Rayados de Monterrey y el Atlético San Luis.

El Monterrey destacó como uno de los mejores equipos durante la fase regular del Apertura, asegurando el segundo lugar detrás del dominante América. En 17 partidos, lograron 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Su desempeño fue especialmente fuerte en la segunda mitad del torneo, con 6 victorias en los últimos 8 juegos, un empate y una única derrota ante las mencionadas Águilas.

En cambio, el San Luis experimentó un recorrido casi opuesto, especialmente en la recta final. A pesar de un inicio prometedor y su presencia en los primeros lugares en las etapas iniciales de la liga (ganando 5 partidos consecutivos en las primeras 7 jornadas), su rendimiento disminuyó en los últimos 8 juegos, con solo una victoria, un empate y seis derrotas, números exactamente opuestos a los del Monterrey.

Esta situación los llevó a participar en el Play-In del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, donde demostraron carácter al vencer 3-2 al León, el último ganador de la Concachampions y futuro representante mexicano en el Mundial de Clubes.

El enfrentamiento entre ambos equipos en la primera jornada del campeonato resultó en un empate 1-1 en Potosí. (Foto: Difusión)

¿A qué hora juegan Monterrey vs. San Luis?

El partido entre Monterrey vs. San Luis está programado para empezar a partir de las 9:10 de la noche en suelo mexicano , aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 10:10 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 00:10 horas del día siguiente.

¿Dónde y cómo ver Monterrey vs. San Luis?

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Monterrey y Atlético San Luis.

En esta misma línea, si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Monterrey vs. San Luis a través de la señales de ESPN y Star Plus en territorio nacional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Monterrey vs. San Luis: posibles alineaciones

Monterrey : L. Cárdenas; C. Bustos, V. Guzmán, H. Moreno, D. Parra; J. González; J. Corona, A. González, C. Garza, J. Rojas; A. Ávila.

: L. Cárdenas; C. Bustos, V. Guzmán, H. Moreno, D. Parra; J. González; J. Corona, A. González, C. Garza, J. Rojas; A. Ávila. San Luis: A. Sánchez; R. Chávez, J. Domínguez, U. Bilbao, J. Sanabria; R. Dourado, J. Güémez; J. Damm, D. Villalpando, S. Salles; L. Bonatini.





