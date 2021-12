Necaxa ya piensa en la próxima temporada. El equipo electricista quiere reforzarse de gran forma de cara al Clausura 2022 y uno de los principales candidatos a firmar es Nicolás Castillo. El chileno dejó el Juventude de Brasil y es del gusto del comando técnico para llegar al plantel; sin embargo, aún falta el ok del área médica.

El delantero se encuentra a prueba en ‘los rayos’ pero todavía no es un hecho su permanencia, pues primero tendrá que demostrar con sus estudios médicos que está apto para jugar.

“Está a prueba, tiene un tema de salud que va a evaluar por encima de todas las cosas y si llega al nivel que tuvo no tendríamos dudas, pero hay que ver si la condición de salud que tiene le permite competir en un alto rendimiento se evaluara”, dijo Santiago San Román, director deportivo de Necaxa.

“Está sometido a unos estudios profundos, antes que futbolistas son personas y hay que cuidar que su integrad no está en riesgo”

El directivo fue consultado si Castillo llegaría a préstamo o como futbolista libre; sin embargo, no pudo responder debido a que el chileno está negociando su salida de América.

“Él está en ese proceso del cual yo no te puedo hablar de eso por la situación obvia que está pasando Nico (Castillo) con ellos, que es el proceso contractual entonces en su momento con gusto les podría dar detalles si es que ese supuesto se vuelve realidad”, dijo el directivo.

De no llegar Castillo, una de las opciones a reforzar el ataque de Necaxa sería Nicolás Benedetti. El jugador de las ‘Águilas’ toma fuerza luego de ya no entrar en los planes de Santiago Solari para el próximo año.

“Es un jugador interesante que a todo el mundo le gustaría tener, pero no hay nada oficial y no me gusta hablar de rumores”, sentenció San Román.





