Desde el Estadio Banorte, Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para ver la transmisión de este compromiso si estás en territorio mexicano, toma en cuenta que deberás hacerlo por los siguientes canales: Canal 5, TUDN y ViX; algunos de ellos son de paga, así que tómalo en consideración. Recuerda que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; una hora menos en México; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Por la Liga MX 2026, Cruz Azul vs. Tigres se enfrentan. (Video: Cruz Azul)