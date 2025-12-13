Este jueves 11 de diciembre desde México, Tigres vs. Toluca (1-0) chocaron por la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora arrancó este encuentro? Todo inició a las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) del jueves 11 de diciembre del 2025, disputándose en el Estadio Universitario de la UANL (Nuevo León). ¿Por dónde se pudo ver este partido? El público lo vio por TV Azteca, TV Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN, TUDN App y ViX Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata, por lo que no estuvo dentro de las opciones legales para ver este duelo.

Por la final de la Liga MX 2025, Tigres vs. Toluca se enfrentan en Nuevo León. (Video: Tigres)