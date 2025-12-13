vs. se enfrentaron por la final de ida del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales vio el partido? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol mexicano se conectaron a la señal de TV Azteca 7, disponible en cableoperadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay. En cuanto a las opciones de streaming, el público lo siguió por TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora arrancó el partido? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 26 de noviembre desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) y se jugó en el Estadio Universitario de la UANL.

Tigres vs. Toluca se enfrentan por la Liga MX 2025. (Video: Tigres)
Tigres vs. Toluca se enfrentan por la Liga MX 2025. (Video: Tigres)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC