Tigres vs. Toluca se enfrentaron por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿En qué canales vio el partido? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol mexicano se conectaron a la señal de TV Azteca 7, disponible en cableoperadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay. En cuanto a las opciones de streaming, el público lo siguió por TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora arrancó el partido? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 26 de noviembre desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) y se jugó en el Estadio Universitario de la UANL.

Tigres vs. Toluca se enfrentan por la Liga MX 2025. (Video: Tigres)