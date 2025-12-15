Este domingo 14 de diciembre desde México, Toluca vs. Tigres chocaron por la vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora arrancó este encuentro? Todo inició a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) del domingo 14 de diciembre del 2025, disputándose en el Estadio Nemesio Diez. ¿Por dónde se pudo ver este partido? El público lo vio por TV Azteca, TV Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN, TUDN App y ViX Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata, por lo que no está dentro de las opciones legales para ver este duelo.

Toluca vs Tigres por la final de la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA