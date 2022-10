Tigres dominaba el encuentro sobre Necaxa, pero no podía concretar las opciones que generaba. Sin embargo, una alternativa que le sirvió fue la pelota parada, pues André-Pierre Gignac se lució con un golazo para desatar la algarabía en el Estadio Universitario.

A los 60′, el delantero francés se paró frente al esférico y sacó un fuerte remate. El balón se metió en el ángulo de la portería, pese a que Luis Malagón se estiró para detener el disparo, pero no pudo llegar y así, se concretó el 1-0 a favor de la escuadra dirigida por Miguel Herrera.

Luego, a los 73′, Raymundo de Jesús Fulgencio se proyectó por el sector izquierdo y sacó un centro en el área. En ese lugar, André-Pierre Gignac anticipó a los defensores y conectó de cabeza para marcar el segundo. De esa manera, Tigres está consiguiendo su cupo en la liguilla final.

Tigres vs. Necaxa: previa del partido

Los ‘Felinos’ llegaron a este etapa tras quedar en el quinto lugar en la tabla de la fase regular con 30 unidades. En la última jornada, una victoria (3-0) sobre Atlético San Luis permitió que su clasificación.

En la previa del duelo, el DT de Tigres, Miguel Herrera, aseguró que no teme al despedido en caso pierda ante Necaxa. “Siempre me siento seguro de donde estoy, trabajo para hacer las cosas y no es fácil hacer un torneo de 30 puntos”, señaló en rueda de prensa.

Por otra parte, Necaxa alcanzó al repechaje tras ubicarse en la décima segunda casilla con 19 unidades. En la última fecha, cayó (0-1) en su visita a Atlas.





