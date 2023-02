Pachuca vs. Toluca se enfrentaron el último domingo por la fecha 8 del Clausura 2023 de la Liga MX. Con un gol de Camilo Sanvezzo a último minuto, los ‘Diablos Rojos’ se llevaron el triunfo por 2-1 en el Estadio Miguel Hidalgo. El resultado negativo provocó la molestia de Guillermo Almada, entrenador de los ‘Tuzos’, que decidió arremeter contra el calendario del torneo. Para el DT de 53 años, fue injusto que el equipo de Ignacio Ambriz no haya jugado un partido a mitad de semana.

Pachuca solo tuvo dos días para prepararse para el partido, esto debido a que jugó entre semana ante Mazatlán. “Esta fecha fue atípica, ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo, que Toluca descansa y nosotros con menos de 48 horas tenemos que jugar contra un rival muy complicado, pasa sólo en el futbol mexicano”, comentó Almada.

“Si jugamos la fecha (doble) tenemos que jugarla todos, no algunos sí y otros no porque para mí hay una ventaja. Me parece algo injusto”, agregó el entrenador de Pachuca en conferencia de prensa. Recordemos que Toluca no jugó su partido de la fecha 7 ya que su visita a la Comarca Lagunera se pospuso para el jueves 23 de febrero.

“Nos vamos tristes por el resultado, no feliz pero conforme con la actuación. Derrota muy injusta, creamos muchas situaciones de gol, el pecado está en nuestra falta de efectividad y los errores que cometimos en defensa, como la jugada que cierra el partido. Si seguimos por esta línea serán más las alegrías que las tristezas”, concluyó Almada sobre el partido.





Ambriz se pronunció tras la victoria

El DT de Toluca, Ignacio Ambriz, resaltó que el triunfo ante Pachuca no fue una revancha por la final perdida en el Apertura 2022. También resaltó la jerarquía del equipo de Guillermo Almada, que cayó por primera vez como local en el Clausura 2023 de la Liga MX.

“En frente estaba el campeón, no era ninguna revancha, era un partido de tres puntos. Sabíamos que Pachuca tenía mucha intensidad, por eso hicimos rotaciones, para emparejarlos en el ida y vuelta y por momentos fue así el partido. Nosotros acertamos, ellos de repente no y ellos en el segundo tiempo nos meten en el arco. Al final sacamos un resultado muy favorable en una de las canchas más difíciles”, apuntó.





