Considerado por mucho tiempo como el máximo referente del fútbol mexicano en Europa, Javier Hernández hizo una pausa en su vida para reflexionar acerca de su presente en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS), donde no le ha ido nada bien en su primera temporada como ‘Galáctico’. Así, con apenas dos goles en su haber, ‘Chicharito’, abrió su corazón para darle sentido a su mal momento.

En una entrevista para los micros de Los Angeles Times, Javier Hernández reconoció que su paso por LA Galaxy no fue el que imaginó que sería. El ariete mexicano llegó a la MLS en enero de 2020, procedente del Sevilla, y desde entonces solo consiguió anotar en dos ocasiones, además de recibir innumerables críticas de parte de los hinchas que pensaron que podría llenar el vacío dejado por la exestrella del equipo, el sueco Zlatan Ibrahimovic.

No obstante, ello nunca pasó y así lo admitió el propio ‘Chicharito’, quien producto de la presión empezó a sufrir un bajón emocional. “Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso”, explicó.

“Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el COVID-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado”, agregó Hernández, sobre el calvario que vivió en Estados Unidos.

En esta misma línea, el popular ‘Chicharito’ reconoció que no fue fácil destacar con Los Angeles Galaxy, en unos meses donde a nivel personal serían los peores para el delantero. Y es que tal y como pone en contexto el medio que lo entrevistó, Hernández tuvo que lidiar con la muerte de su abuelo Tomás Balcázar y la separación de su esposa y madre de sus hijos, Sarah Kohan, además de otros temas como las lesiones y las críticas de la prensa.

Eso sí, hoy parece ser que la vida vuelve a sonreírle al internacional mexicano, que dejó claro que no descansará hasta tener su revancha en la MLS: “Tengo una gran deuda con mi club. Tengo una gran deuda con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número”, sentenció.

Finalmente, Hernández dijo estar de regreso y con todas las ganas de triunfar en LA Galaxy: “Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá, ni siquiera quiero decir límites. Porque para mí eso no existe. No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones”.