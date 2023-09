Jonathan Orozco, el destacado portero regiomontano que actualmente se encuentra sin equipo debido a una lesión, ha expresado su firme deseo de concluir su carrera deportiva con el equipo de sus amores, los Rayados de Monterrey en 2024. Su reciente aparición en el Estadio BBVA durante la presentación de Jesús Manuel Corona generó una ovación apasionada de los seguidores albiazules.

A pesar de su lesión actual, Orozco no dejó pasar la oportunidad de hablar con los medios de comunicación sobre la posibilidad de regresar al club que le ha brindado tanto apoyo a lo largo de su carrera. “Muy agradecido con la gente, lo que sembraste dentro de la cancha es lo que cosechas fuera, siempre agradecido con los aplausos, el cariño, estuvo a nada de que se me salieran una lágrima”, compartió emocionado.

Cuando se le preguntó sobre su deseo de cerrar su carrera en Monterrey, Orozco expresó su anhelo: “Mira, a mí me encantaría, obviamente no depende de mí, depende de muchas cuestiones, no solamente el hecho de que quiera jugar y retirarme en el club, es mi sueño, vamos a ver si se puede lograr, ojalá que sí y si no saben que soy un Rayado más”.

Orozco actualmente es agente libre.

El portero subrayó que su decisión no se trata de una cuestión salarial: “Es todo, yo les dije, soy muy honesto, por amor a la camiseta lo voy a hacer gratis, sin que me tengan que pagar un peso, nada más que me paguen la gasolina, pero es por amor al club, por el cariño que tengo, ojalá pueda cerrar mi carrera aquí”.

Orozco también compartió que ha habido conversaciones sobre su regreso a Rayados: “Hemos platicado en ciertas cuestiones, el ‘presi’ Jorge Urdiales es el que ha estado muy al pendiente de ello; entonces si se puede y se dan las condiciones, bienvenido sea”.

En cuanto al plazo para su retorno, Orozco destacó su honestidad y la prioridad de su salud: “Sé que me voy a perder este torneo, pero me lo voy a perder por mí, por salud, porque en diciembre que regrese es para estar. Y, sinceramente, no pienso jugar más de un año. Sí quedó tocada mi muñeca. Lo que quiero es cerrar el ciclo de la mejor manera”.

La emotiva aspiración de Jonathan Orozco de retirarse en Rayados en 2024 se mantiene como un anhelo que, aunque no depende únicamente de él, podría cumplirse si las condiciones y negociaciones se alinean adecuadamente, lo que sería un conmovedor final para una carrera llena de logros y amor por la camiseta albiazul.

