Sin duda uno de los mejores arqueros de los últimos años es Keylor Navas, quien formó parte de Real Madrid, con el que logró ganar tres Champions League de forma consecutiva. Actualmente, a sus 36 años, el histórico jugador de Costa Rica ataja en el Nottingham Forest de la Premier League, pero ha confesado de que si tuviera la oportunidad de vestir los colores de un equipo de la Liga MX serían los del América.

En una entrevista para Paramount +, el arquero costarricense confesó ante las cámaras que el cuadro al que quisiera llegar después de su carrera en Europa es a las ‘Águilas’ del América, esto después de reconocer que la Liga MX tiene equipos de muy buena calidad.

“Uy que difícil. ¿En México en qué equipo me gustaría? México tiene grandes equipos, pero vamos a ver cual pudiera ser. Yo creo que para mí, me gustaría jugar en el América, me gustaría jugar ahí, la verdad es que si”, afirmó Keylor.

¿Qué opción existe de que Keylor juegue en el América?

Tras la salida de ‘Memo’ Ochoa del América, se especuló mucho sobre el posible reemplazo del reconocido arquero mexicano, sonaron grandes nombres del extranjero para llegar a las Águilas; sin embargo, la directiva de las ‘Águilas’ apostó por Luis Ángel Malagón.

Aunque, Malagón vive un gran momento: desde su debut el equipo no conocen la derrota (suman victorias ante la U de Nuevo León, Chivas y Monterrey; además de un empate ante León), la directiva azulcrema aún estaría en busca de un portero de talla mundial y las declaraciones de Navas le cae como anillo al dedo al América.

Ese sentido, pese a que Keylor está peleando el descenso con el cuadro británico, el dueño de su carta pase sigue siendo PSG y su futuro dependerá de Nasser Al-Khelaifi, quien decidirá en verano si permanecerá con el ‘tico’, lo venderán o lo cederán nuevamente a préstamo, por lo que los de Coapa deberán estar atentos para hacerse de los servicios del costarricense.

