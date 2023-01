Aunque parezca sorprendente, una de las realidades y reglamentos más criticados, de los últimos años del fútbol mexicano, es la inexistencia del ascenso y descenso de la Liga MX. Su suspensión, por parte de las altas autoridades de este deporte, se dio hace 2 años, durante la época de pandemia. Con el pasar de las temporadas, y a poco de iniciar el Clausura 2023, no habrá cambios con respecto a este tema. Pero, qué pasó y cuándo volverá el sistema de meritocracia en las divisiones del balompié azteca. A continuación, Depor te brinda toda la información relacionada.

La selección de México quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en el mayor fracaso en cuatro décadas. Los especialistas han apuntado a que el revés tiene que ver, en gran medida, por los problemas estructurales que tiene la liga mexicana, en los que sobresalen la abolición del ascenso y el descenso.

“Hay cosas por mejorar en México. Tiene que haber una competencia interna, desde adentro, el jugador no puede estar relajado, tiene que haber desde el primer momento un ascenso y un descenso, porque automáticamente es una liga cómoda”, advirtió el experimentado exfutbolista Lucas Lobos hace dos años, en entrevista para ABC.

¿Por qué no hay ascenso ni descenso en la Liga MX?

Enrique Bonilla, expresidente de la Liga MX, anunció, a finales de abril de 2020, la eliminación del torneo de Ascenso mexicano por los próximos cinco años, a causa de una disminución de ingresos que esta liga había estado experimentando ya por varios años. La finalidad de esta anulación fue dar paso a una liga de desarrollo.

“La asistencia a los estadios ha descendido a un promedio por partido de 8.000 personas en el mejor de los casos”, explicó el directivo, quien reconoció que la crisis financiera de aquel entonces —afectada también por los impactos de la COVID-19— acrecentó los problemas para la división.

Según Bonilla, el propósito de esta pausa fue, con mayor énfasis, buscar que se tengan proyectos con mayor solidez en lo que se refiere a las estructuras, administración y en el lado financiero, lo que supondría que se dé mayor “certidumbre a los inversionistas de ambas ligas”.

En aquella temporada 2019-2020 no hubo campeón. Luego se creó la llamada Liga de Liga Expansión MX, un formato que funcione como semillero de jugadores. De otro lado, para avivar la competitividad, incluso sin el temor al descenso, se instauraron multas para los tres últimos equipos de la tabla porcentual.

¿Cuándo regresa el ascenso al futbol mexicano?

Diversos reportes periodísticos apuntaban a que el ascenso al fútbol mexicano retornaría para la temporada 2023-2024, siempre consignando a Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la LigaMX. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado oficialmente, por lo que no habrá descensos en el Clausura 2023.

“En este mundial fallamos en obtener nuestro primer objetivo. No logramos lo que la afición merecía. Se revisarán cambios estructurales como es el tema de la multipropiedad, el ascenso y descenso en la Liga MX”, comentó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

No obstante, debido a que el espacio de tiempo entre Qatar 2022 y el Clausura 2023, no ha sido muy extenso, no se han generado o dado oportunidades para considerar el retorno del ascenso y descenso. Se espera que para el Apertura 2023 se tenga una resolución final del caso.





