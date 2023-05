América y Chivas, los clubes más importantes de México, lograron ser dos de los mejores equipos del torneo Clausura 2023 y ahora, más de un aficionado empieza a especular una tentativa final de Liga MX entre ambos. Algo que solo ha ocurrido una sola vez en la época profesional (1983-84) y se podría volver a dar si se combinan algunos resultados.

Después de una excelente fase regular, América y Chivas clasificaron de forma directa a la Liguilla MX. Como se recuerda, las Águilas se ubican en segundo lugar y el ‘Rebaño Sagrado’ es tercero en la tabla general de posiciones, por lo que ambos esperan a su rival de cuartos de final para iniciar su camino al título.

En esa línea, existe la posibilidad latente de que América y Guadalajara se encuentren en el partido definitivo por el trofeo de campeón y para que se diera esa circunstancia, tendrían que eliminar primero a su respectivo rival de los cuartos de final.

Tras ello, deberán esperar que los ‘Rayados’ de Monterrey quede fuera en dicha etapa. De esta manera, habrá un reacomodo de posiciones para semifinales: los azulcremas serían el mejor equipo clasificado y Chivas el segundo, y ya no se enfrentarían hasta la gran final del campeonato, cumpliendo el sueño de miles de aficionados.

América lanza ultimátum al ‘Tano’

Después de una excelente fase regular en el torneo Clausura 2023, que le permitió al América clasificar a los cuartos de final de la Liguilla MX, se esperaba que la directiva de las ‘Águilas’ le renovara el contrato al técnico Fernando Ortíz. Sin embargo, en las última horas, trascendió que el ‘Tano’ deberá cumplir una condición si quiere seguir en el ‘Nido’.

Según información de Récord, el ‘Tano’ solo renovaría su vínculo con las Águilas de llegar a la final del Torneo Clausura 2023. En tanto, cuartos de final o las semifinales no serían suficiente para Santiago Baños y compañía, por lo que no llegar a la llave por el título, Ortíz no sería más director técnico del América.

Recordemos que a pesar de dejar muy buenas sensaciones en fase regular, América se le ha caído en las últimas dos veces en la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano. La eliminación ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca el semestre pasado en semifinales y la de Pumas hace poco más de un año dejaron tocado el proyecto del ‘Tano’.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.