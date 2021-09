Desde 1991 hasta la actualidad, Ricardo nunca ha dejado de dirigir y nunca ha sido cesado como entrenador. El ‘Tuca’ Ferretti, ahora entrenador de Juárez, suma más de 1,200 partidos en su carrera como entrenador, 500 de esos duelos fueron al frente de Tigres. El brasileño naturalizado mexicano cumple 30 años como estratega y revela su secreto.

“(El secreto es) Hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando. Me encanta mi trabajo y todos los días voy al cien para dirigir a los muchachos, poder orientarlos, prepararlos para que ellos hagan lo que realmente te mantiene en este puesto, sacar los resultados”, señaló el timonel brasileño naturalizado mexicano.

El ‘Tuca’, quien como jugador paso 14 años de su carrera en México, inició su etapa como entrenador en 1991 dirigiendo a los Pumas. Curiosamente, Ferretti tomó las riendas de los universitarios solo semanas después de haber puesto fin a su carrera como futbolista profesional.

“Me has oído muchas veces, yo siempre estoy agradecido con la directiva y con los jugadores, porque la directiva me apoya y los jugadores sacan los resultados. Esta combinación entre ellos es lo que me da la posibilidad de estar 30 años dirigiendo”, indicó.

A sus tres décadas como entrenador, el ‘Tuca’ firmó con FC Juárez, con quien tiene el compromiso de salvar al equipo del descenso, pues por el momento se ubica en el último lugar de la tabla con apenas cinco puntos.

Más allá de la discreta campaña reciente, el Ferretti sabe de varios éxitos en Tigres. Bajo su liderazgo, los ‘Felinos’ lograron ganar cinco títulos de Liga MX, tres Campeón de Campeones, una Campeones Cup, una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

