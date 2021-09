Si hay un jugador que ha sonado con fuerza en la agenda del Real Madrid, de cara al mercado de fichajes de verano de 2022, ese es Youri Tielemans. En Valdebebas buscan un volante defensivo con la capacidad de pelearle el puesto al indiscutible Casemiro y el hombre del Leicester City cumple con el perfil. Precisamente, en medio de la ola de rumores, el belga ha dejado en el aire su continuidad en el club de la Premier League, con el que tiene contrato hasta mediados de 2023.

Consciente de que los grandes clubes de Europa andan tras sus pasos, el futbolista belga parece haber dejado en claro su intención de no renovar con los ‘Foxes’. Así las cosas, Tielemans podría ser traspasado en verano de 2022 o llegar gratis al Real Madrid u otro equipo a mediados del 2023.

“No hay nada nuevo”, dijo Tielemans a ‘Sky Sports’ al ser preguntado por una posible renovación. “Estoy abierto a todo. El mercado de fichajes acaba de cerrar, pero quiero mantener abiertas todas las opciones que pueda”, agregó el volante defensivo de 24 años.

“Durante el tiempo que esté aquí lo voy a dar todo por el club, como he hecho hasta ahora. La situación de mi contrato es algo que pasa en el fútbol, es algo normal. Hay conversaciones, pero no voy a decir si voy a firmar o si no voy a firmar. Ya veremos”, apuntó el futbolista de 24 años.

Youri Tielemans tiene contrato con Leicester City hasta mediados de 2023. (Getty)

El plan del Real Madrid

Pensando en las negociaciones con Tielemans, Real Madrid quiere el apoyo de los belgas del equipo: Eden Hazard y Thibaut Courtois. Para Florentino Pérez, ambos jugadores podrían influir en la llegada de su compatriota, quien se unió a los ‘Foxes’ en 2019 procedente del Mónaco.

Hay que decir que Real Madrid no está solo en la carrera por el fichaje de Tielemans. En los últimos meses, el volante de 24 años también ha despertado el interés del Manchester United y Barcelona. El ‘culebrón’ del próximo verano europeo es un hecho.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Youri Tielemans está valorizado en 55 millones de euros. El internacional belga vistió antes las camisetas del Anderlecht y AS Mónaco.





