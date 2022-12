En los últimos días, se ha acrecentado la posibilidad de que el delantero charrúa Luis Suárez llegue a Cruz Azul. Al respecto, la directiva del cuadro ‘cementero‘ se pronunció sobre la posibilidad de que se realice el histórico fichaje. En tanto, otras fuentes deportivas han revelado el contenido de la oferta que le habrían hecho llegar al mundialista para que acepte jugar en la Liga MX.

A pocas semanas de que inicie el Torneo Clausura 2023, y en medio de la Copa Sky 2022, el mercado de fichajes del futbol profesional mexicano no se detiene. Una de las noticias que viene sonando, con más fuerza, es el fuerte interés del Cruz Azul por Luis Suárez, ya que no solo tiene el visto bueno del entrenador, sino de la dirigencia de ‘La Máquina’.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó, recientemente, al medio W Deportes, que si quieren tener a Suárez en su equipo. Estas declaraciones se dan tras los rumores que se han difundido de que el delantero sudamericano sería prioridad del popular club mexicano. Además, el mandamás brindó otros detalles sobre el caso.

“Estamos en pláticas, pero si hay negociaciones con el jugador. Yo creo que es cuestión de tiempo y esperar algunos detalles más y que se dé”, aseguró Velázquez en los exteriores del Olímpico Universitario. Por su parte, Raúl ‘Potro‘ Gutiérrez, entrenador de los ‘Celestes’, también está de acuerdo con la posible incorporación del ‘Pistolero’ a la escuadra mexicana.

“Yo pedí un 9 y me dicen que Luis Suárez. Dije: ¿por qué no? Es una posibilidad. Yo me enteré, la directiva me dijo y me preguntaron. La idea es apuntalar el plantel y estamos en esa línea de encontrar un 9. Ojalá sea él. Va a ser muy importante que la gente que venga lo haga lo más pronto posible”, confesó el director técnico.

De otro lado, una de las ventajas que tiene el Cruz Azul es el estado de agencia libre en el que se encontrará el delantero desde el 1 de enero del venidero 2023, motivo por el que la escuadra ‘cementera’ no tendrán que desembolsar ninguna cantidad de dinero.

¿Cuánto es el sueldo que Luis Suárez pediría?

En los últimos días, la prensa brasileña reportó que Luis Suárez era pretendido por el Porto Alegre, pero, posteriormente, las negociaciones se habrían caído por el tema del sueldo. Según Vamos Azul, portal especializado en informes del Cruz Azul, el posible salario rondaría los 280 mil dólares mensuales, poco más de 3.3 millones de dólares por año.

Cruz Azul tendría que liberar cupo de extranjero si es que llega Luis Suárez

Con los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, además del regreso de Iván Morales, al momento estarían ocupadas las 10 plazas de extranjero en Cruz Azul. Por ende, Cruz Azul le daría salida a Michael Estrada para liberar uno de sus cupos de extranjeros, por posición y porque ya hay cuatro delanteros en el equipo.





