Después de un largo proceso, llegó una buena noticia para él como para los aficionados. El pasado lunes 5 de junio, el brasileño Matheus Doria recibió su carta de naturalización que lo acredita como mexicano, y lo convierte en elegible para tener un posible llamado a la Selección Mexicana de Diego Cocca.

El defensa, de origen brasileño, mostró en sus redes sociales que por fin concluyó su proceso de naturalización. “¡Qué chingón se siente ser mexicano! Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo, soy mexicano. Gracias a toda la gente del club del Santos Laguna que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: ‘Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana’”.

Por otro lado, aprovechando su viaje a la Ciudad de México, el ‘Carioca’ -junto a su representante- se reunió con la directiva de Cruz Azul. Doria firmará este martes su contrato como nuevo jugador de la ‘Máquina Cementera’, tras semanas de intensas de negociaciones.

Doria se presentará el próximo 12 de junio en ‘La Noria’ para ponerse a disposición de su paisano Ricardo el ‘Tuca’ Ferreti y prepararse para encarar el próximo Torneo Apertura 2023. Matheus Doria es considerado unos de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano. Cabe destacar que fue un petición de parte del ‘Tuca’ para reforzar la defensa.





