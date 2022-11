Si hay algo bonito en el fútbol, es que te da la posibilidad de cobrarte revanchas y asumir los objetivos con más fuerza. Tal como lo hizo Óscar Ustari, el argentino que hace cinco años sufrió una lesión que lo dejó al borde del retiro, pero se recuperó con el apoyo de su familia y se convirtió en campeón de la Liga MX, con el Pachuca, para cumplirle una promesa a su hijo.

El guardameta del equipo hidalguense vivió momentos de angustia en 2017, cuando tuvo la rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda, el cual lo obligó a pensar en decirle adiós al amor de su vida: el fútbol, y lo mantuvo fuera de las cancha por más de un año.

La dura lesión

Todo pasó en la recta final del encuentro entre Atlas y Tigres, correspondiente al torneo Apertura 2017, cuando Ustari realizó un despeje en el cual sufrió la rotura del tendón rotuliano: la liga que sostiene la rótula de la rodilla, y de modo que el hueso salió de su lugar.

El arquero argentino se quedó sentado en el pasto y pidió a gritos la entrada del cuerpo médico antes de no poder controlar el llanto. Sus desesperados gritos y el rostro de Javier Aquino, defensor de los ‘felinos’ que se acercó a ayudarlo, lo decía todo: no era una simple lesión.

Ufff es terrible la lesión de Oscar Ustari! Pobre pibe! pic.twitter.com/jsbThuKgjm — Diego Ruscitti (@diegoruscitti) November 2, 2017

Tras eso duro episodio, Atlas decidió no renovarle el contrato y muchas puertas de distintos clubes se le cerraron a Óscar, por lo que se quedó sin equipo y pensó lo peor: “Yo ya había tomado una decisión después de conocer una parte que tiene el fútbol que no es muy agradable, decidir dejar de jugar”, confesó el arquero en un entrevista.

Su hijo, su impulso al éxito

Sin embargo, una promesa a su hijo cambió sus todos sus planes. “Sí, porque había decidido dejar el futbol, hice una promesa y siempre las promesas se dan para cumplirse; después lo que venía adelante había que trabajarlo, lo trabajamos y lo logramos”, recordó el guardameta sudamericano.

Fue así que el arquero argentino firmó en el año 2019 con el Liverpool de Uruguay, equipo donde fue campeón y su carrera de nuevo encontró un nuevo impulso. “Cuando vi que los equipos me cerraban la puerta, porque esa es la realidad, apareció el Liverpool de Uruguay, y me abrió una puerta no al futbolista, sino a una familia, eso me hizo creer de vuelta en mí, y creer que se podía y se pudo”.

Óscar Ustari con el título del 2019 que ganó con Liverpool de Uruguay. (Foto: Agencias)

En 2020, Paulo Pezzolano decidió llevarlo como refuerzo al Pachuca, y dos años después, pudo ganar su primer título en la Liga MX, por lo que una vez que levantó la copa del fútbol mexicano en todo lo alto, no tardaron en llegar todos esos momentos de sacrificio y esfuerzo a su mente.

“Me acordé de toda esa gente que creyó en mí, que estuvo, que me ayudó. Era algo que también me debía un poco a mí mismo. Porque quería regalarle algo especial a mi familia, por todo el apoyo que tengo de ellos”, declaró a la prensa de México.

Hoy, ´Óscar Ustari ya se encuentra de vacaciones después de conseguir el título del Apertura 2022 con los ‘Tuzos’ del Pachuca, con ilusión renovada y un pasado que sirvió para alcanzar la gloria en el futbol mexicano.

