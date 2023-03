Partidazo en el estadio Miguel Hidalgo por la jornada 11 de la Liga MX. Pachuca vs. Monterrey se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 12 de marzo desde las 7:05 p.m. (hora mexicana) y 8:05 p.m. (hora peruana) y será transmitido ONLINE TV a través de la señal de FOX Sports. Ambos equipos están luchando en lo más alto del torneo Clausura 2023, así que se viene un partido importante porque no ambos no quieren dejarse puntos en el camino. Revisa los horarios, canales, alineaciones y otros detalles.

Los ‘Tuzos’ se recuperaron de dos derrotas en el último duelo ante América. Fue un contundente 3 a 0 gracias a los goles de López, Hernández y de la Rosa. En estos momentos, Pachuca está en la cuarta posición con 19 unidades en 10 fechas disputadas. Ha ganado seis partidos, empató uno y perdió los otros tres.

Rayados, por su parte, se ubica en el primer lugar con 25 puntos en 10 jornadas jugadas. Es el mejor equipo del torneo y le saca una diferencia de cuatro puntos a su más cercano perseguidor, Tigres UANL. Monterrey es candidato a quedarse con el campeonato, pero antes deberá sacar un buen resultados en el estadio Miguel Hidalgo.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Monterrey?

Pachuca vs. Monterrey está programado para iniciar este domingo 12 de marzo desde las 7:05 p.m. (horario en México). Será uno de los partidos más importantes de la jornada 11 del torneo Clausura 2023. Los ‘Tuzos’ pueden convertirse en el segundo equipo en vencer al líder en el campeonato.

¿Dónde ver Pachuca vs. Monterrey por Liga MX?

Si quieres seguir el partido entre Pachuca vs. Monterrey tienes varias opciones. Las dos principales son FOX Sports y Claro Sports. Recuerda que también puedes verlo por Afizzionados. También puedes seguir el minuto a minuto más completo de todos en la web de Depor. Programa tu tiempo y no te pierdas este gran duelo.

Pachuca vs. Monterrey: posibles alineaciones

Pachuca: Oscar Ustari; Kevin Álvarez, Oscar Murillo, Gustavo Cabral, Mauricio Isais; Jesús Hernández, Javier López, Luis Chávez; Roberto de la Rosa, Erick Sánchez, Avilés Hurtado.

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Luis Romo, Celso Ortíz, Arturo Gonzalez; Rodrigo Aguirre, Germán Berterame, Rogelio Funes Mori.

