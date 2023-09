Pachuca vs. Necaxa se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 30 de septiembre, en la fecha 10 del Apertura 2023 de la Liga MX. Los ‘Tuzos’ vienen de empatar como visitantes contra Guadalajara, mientras que Necaxa venció como visitante (5-2) en un partidazo ante Santos Laguna, resultado que lo dejó en el puesto 16 con 7 unidades. El partido de Pachuca vs. Necaxa se vivirá desde las 17:00 horas del Centro de México y va por la señal de Claro Sports, Fox Sports y Vix Premium, siendo este el único canal que pasará la transmisión por señal de paga. No te pierdas todos los detalles del encuentro por el torneo.





Mensaje de Erick Sánchez a los aficionados de Pachuca. (Video: Twitter)





Pachuca vs. Necaxa: probables alineaciones

Pachuca: Carlos Moreno; Sergio Barreto, Celso Ortiz, Gustavo Cabral, Byron Castillo; Bryan González, Elías Montiel, Érick Sánchez; Miguel Rodríguez, Roberto de la Rosa, ´Marino Hinestroza.

Necaxa: Raúl Gudiño; Alexis Peña; Jair Cortés, Agustín Oliveros, Jhon Chancellor; Heriberto Jurado, Fernando Arce, Alejandro Andrare, Brayan Garnica; Edgar Méndez, Facundo Batista.