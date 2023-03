En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas vs. Pachuca se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El duelo, que será clave para los ’Auriazules’, iniciará a las 12:00 p.m. (hora local - 1:00 pm en Perú). Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Cabe destacar que ambos equipos vienen de perder en la última jornada, por lo que buscarán lavarse la cara en este duelo. Se viene un gran partido en México.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias, en Depor. Engánchate a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pumas vs. Pachuca.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Pachuca?

El encuentro entre Pumas vs. Pachuca está programado para iniciar a partir de las 12:00 p.m. en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 1:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 15:00 horas.

Pumas se prepara para enfrentar a Pachuca por la fecha 12 del Clausura 2023. (Video: Pumas)

¿Dónde y cómo ver Pumas vs. Pachuca?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo minuto del partido, te informamos que podrás seguir el Pumas vs. Pachuca en México a través de las señales de TUDN, Canal 5 y Vix. Si estás en Estados Unidos, puedes sintonizar TUDN USA, Univisón y fuboTV. No hay excusa para no ver el partido por Liga MX.

Pumas vs. Pachuca: posibles alineaciones

Pumas : Sebastián Sosa; Pablo Monroy, Nicolás Freire, Jonathan Sánchez, Pablo Bennevendo; Ulises Rivas, Jesús Molina, Higor; Eduardo Salvio, Juan Dinennon, Diego.

: Sebastián Sosa; Pablo Monroy, Nicolás Freire, Jonathan Sánchez, Pablo Bennevendo; Ulises Rivas, Jesús Molina, Higor; Eduardo Salvio, Juan Dinennon, Diego. Pachuca: Oscar Ustari; Kevin Álvarez, José Castillo, Oscar Murillo, Mauricio Isaís; Avilés Hurtado, Erick Sánchez, Luis Chávez; Marino Hinestroza, Eduardo López, Roberto de la Rosa.

