Dani Alves continúa atravesando días duros desde que fue arrestado en Barcelona, por una presunta agresión sexual a un joven en una discoteca, y ahora acaba de recibir otra mala noticia. Pumas, el club de México donde militaba y del cual fue cesado el 20 de enero tras conocerse la noticia, reclama una millonaria indemnización por verse obligado a despedirlo.

De acuerdo con el medio UOL de Brasil, la directiva, que encabeza Leopoldo Silva, le envió un correo al jugador y a su agente para reclamar la suma de cinco millones de euros, pues argumentan que no cumplió con las cláusulas alusivas al comportamiento que debe tener un jugador mientras forme parte del Club Universidad.

Este jueves, a 13 días de su detención, el medio tuvo acceso al correo electrónico y pudo constatar que Pumas se ampara en la la cláusula que penaliza al jugador por su participación en casos de dopaje, “en cualquier escándalo que se haga público” o en “cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que haya tenido lugar”.

“Por incumplimientos muy graves del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, en el monto de cinco millones de dólares netos, o sea, libres de todo impuesto o retención”, explicó Pumas en la comunicación enviada al representante del lateral.

En el correo, además, Pumas informa que “se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o en cualquier otra jurisdicción pertinente y competente, para reclamar la indemnización, que fue acordada en los términos de la cláusula decimoquinta del contrato”.

En su paso por el equipo mexicano, Alves disputó 13 partidos y repartió 5 cinco asistencias.

Joana desmiente pedido de divorcio a Dani

Luego de detención de Dani Alves en España, “El programa de Ana Rosa” contó en exclusiva que Joana Sanz le pidió el divorcio al brasileño, pero la propia modelo y empresaria se pronunció del tema en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Joana ha puntualizado que “cuando tenga algo que decir” lo hará ella. Por ello inició aclarando que la información que circula recientemente y en la que se le vincula es “totalmente falsa”.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, explicó la modelo. “Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, agregó.





