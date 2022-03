Querétaro vs. Atlas (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 9 de la Liga MX 2022 desde el Estadio La Corregidora. Ambos equipos se ven las caras a partir de las 17:00 horas en México y 18:00 horas en Perú. El cuadro rojinegro busca los tres puntos para no perder el paso en el torneo. Las acciones podrán ser vistas a través de Fox Sports en exclusiva. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

Luego de un inicio auspicioso en la Liga MX, el equipo rojinegro cayó una seguidilla de malos resultados. Con tres partidos sin conocer la derrota y un empate sin goles ante Pumas, también vio sendas derrotas ante Xolos de Tijuana y la última caída fue ante Pachuca en el Jalisco.

Un equipo con una plantilla cortísima, sin vacaciones suficientes y una pretemporada con poco tiempo, dejan como consecuencia que el equipo se le caiga por momentos a Diego Cocca.

El cuadro Queretano llega después de empatar 1 – 1 en el último minuto ante las Águilas del América, con esto, el estratega Hernán Cristante continua invicto en su llegada a Gallos, debido a que suma tres empates y una victoria. El equipo negriazul se ubica en la posición 11 con 8 puntos.

Querétaro vs. Atlas: horarios en el mundo

México – 5:00 p.m.

Perú – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (06 de marzo)

Como local, Querétaro no tiene las mejores referencias en el presente torneo porque suman dos derrotas y en los últimos dos cotejos han tenido un empate y una victoria. La última derrota en el Estadio La Corregidora la tuvieron ante Puebla en el torneo, aunque ahora son fuertes en casa.

Entre el Clausura 2015 y el Apertura 2021 Querétaro solamente registra dos victorias ante Atlas, ya sea en el Corregidora o en la misma cancha del Jalisco. A pesar de eso, este partido suele tener goles, debido a que solamente se registra un empate sin goles en los últimos 17 enfrentamientos, tanto en liga como en Copa.

La última vez que se vieron las caras fue en el Apertura 2021, en el Estadio Jalisco, los rojinegros se llevaron la victoria 2 – 0. Además, este partido tiene historia, recordar el juego de la jornada 17 del Clausura 2007, cuando Gallos con una derrota ante Atlas descendió.

Querétaro vs. Atlas: probables alineaciones

Querétaro: Washington Aguerre (P) (c); Omar Mendoza, Daniel Cervantes, Enzo Martínez, Maximiliano Perg; Kevin Escamilla, Jorge Hernández, Juan Romagnoli, Pablo Barrera, Angel Sepúlveda y José Angulo.

Atlas: Vargas; Reyes, Aguirre, Aguilera, Nervo, Abella Zaldívar, Rocha, Torres, Quiñones y Furch.

¿Dónde jugarán Querétaro vs. Atlas?

