Hoy en día, las redes sociales se convierten también en una fuente de información para poder enterarnos lo que pasa a diario con los jugadores o también nos dan señales. Rodolfo Pizarro publicó dos emojis: un reloj de arena y a Santa Claus como si fuera a prepararse para ser regalo de algún club. Sin embargo, esto se direccionó mejor cuando Alexis Vega comentó con otros emojis para darle más énfasis a su posible llega a la Liga MX para ser parte de Chivas de Guadalajara.

Los aficionados de Chivas de manera inmediata le contestaron que lo esperan en Verde Valle: «Bienvenido a Chivas», ¿Eso significa que vienes a Chivas?», «No juegues con mis emociones», fueron algunas de las publicaciones. Rodolfo no destacó en el Inter Miami de MLS y sus opciones de salir son reales. Seguidores de Monterrey también se manifestaron: «Bienvenido a Rayados, estaremos apoyándote», le escribieron.

Con 27 años de edad, el jugador surgió en Pachuca en el año 2012 cuando fue parte de la cantera de los tuzos que tantas alegrías le dio al club. Además, en aquella plantilla también se encontraban jugadores como Hirving Lozano y Erick Gutiérrez que militan en Europa. Logró el campeonato con los de Hidalgo ante los Rayados en el 2016 ante de partir a las Chivas.

Luego partió a Chivas para tomar más protagonista y aquí se convirtió en figura con los de Jalisco que vencieron a Tigres en una polémica final del año 2017 que los llevó a romper una sequía de 11 años sin títulos. Además, conquistó la Copa MX en la misma temporada.

La última travesía por el fútbol mexicano se dio en Rayados de Monterrey. Aquí volvió a ser campeón ante América en el año 2019, aunque no destacó como la temporada anterior. En el 2020, emigró al fútbol de Estados Unidos para proyectarse en Inter Miami. Sin embargo, no la ha pasado bien porque no gozaba de continuidad.





