Con 37 años de edad, Rubens Sambueza se ha convertido en uno de los referentes del fútbol mexicano a pesar de su veteranía en la Liga MX. Este también es parte de la lista de deseos de cualquier equipo de este torneo y es así que llegó a Atlético San Luis con un gran cartel. Su próxima meta es llegar a vestir la camiseta de la Selección de México sin pensar en el retiro profesional.

“Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando, esforzándome para conseguir lo que uno quiere. Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana y porque creo que esforzándome puedo tener una chance”, mencionó en ESPN el actual jugador de Atlético de San Luis.

Cuando le preguntaron sobre el retiro: “Por ahora no lo pienso, nunca se sabe. Depende de muchos factores. Hoy trato de disfrutar, a los compañeros con quienes entreno día a día. Sinceramente no me gustaría que se llegue, y si es así, que sea de la mejor forma”, añadió el ex Toluca que llegará a Potosí para una nueva oportunidad.

Ruben Sambueza, por su edad, experiencia y trayectoria dentro del fútbol mexicano lo muestra como un referente para los jugadores jóvenes del club donde esté, razón por la cual los motiva a superarlo como futbolista. Esto también es un impulso para las nuevas generaciones.

“Yo a veces me río porque en broma les decía a los más chicos de los equipos en los que me ha tocado estar: ‘si ustedes no me meten presión a mí, yo voy a jugar hasta que me canse y tenga ganas de retirarme, sino me meten presión, este viejo va a seguir jugando”, apuntó.





