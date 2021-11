Tras la victoria de Santos Laguna ante Tigres (2-1) por la Liguilla MX Apertura 2021, el técnico Guillermo Almada se dirigió a la conferencia de prensa para responder todas las preguntas en relación al encuentro. Sin embargo, el DT de los ‘Guerreros’ decidió tomar la palabra para anunciar la separación de Alessio Da Cruz por reiteradas indisciplinas. Esta medida ya se veía venir, luego de que el delantero no haya sido considerado para los cuartos de final.

Tras participar en ocho duelos en la Fase Regular del Torneo Apertura 2021, con un total de 567 minutos disputados y 3 goles marcados, el neerlandés no jugará más con Santos, así lo confirmó su entrenador.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”, declaró el DT uruguayo.

Por otro lado, ya en lo que al juego ante los Tigres se refiere, Almada expuso que lo más importante fue el triunfo y el buen planteamiento que se realizó en la primera mitad del cotejo, aunque admitió que quedó un poco inquieto porque cree que en el complemento flaquearon frente a los ‘Universitarios’, en vez de buscar mayor ventaja en el marcador.

“Lo importante era ganar. El segundo tiempo nos regalamos y no era esa la idea”, finalizó el estratega charrúa, quien ha podido recuperar algunas piezas importantes de su plantilla, que sufrieron lesiones a lo largo de la presente campaña.

Se juegan la vida en el Estadio Universitario

Tras haber derrotado en la primera batalla a los dirigidos por Miguel Herrera, Santos tendrá que visitar a los Tigres UANL en el Estadio Universitario. El encuentro se llevará a cabo este domingo 28 de noviembre y arrancará desde las 6:00 p.m. (hora local). A los de Almada solo les basta un empata para clasificar a la siguiente etapa.





