El director técnico de Tigres UANL, Miguel Herrera, aseguró que no ve como un ‘Clásico’ el duelo ante el equipo del Santos Laguna, previo a su choque por los cuartos de final del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Pese a que los dos conjuntos se medirán, en un encuentro considerado de alta peligrosidad en los últimos años, por una fuerte rivalidad que existe entre sus aficionados, el DT mencionó que para él solo se trata de un partido más en el torneo local.

El estratega de los ‘Universitarios’ declaró en la previa de prensa previo al cotejo, donde aseguró que no ve este duelo como un ‘Clásico’: “Cada quien puede hacer lo que sienta o vea, es un partido diferente, no tanto Clásico, pero sí una disputa importante. No pasa más allá de jugar el partido”.

Eso sí, el ‘Piojo’ dejó en claro que para la afición de los Tigres sí es un partido diferente medirse ante los ‘Lagunenses’, pero aún no siente que llega a los niveles de ser considerado un derbi del balompié azteca, como mencionan varios medios en el norte de México.

Por otro lado, el técnico de los ‘Felinos’ es consciente que los de Guillermo Almada serán un duro rival, por lo que el más acertado se llevará el boleto a semifinales. “Hacer las cosas bien, atentos a sus jugadores, tratar de vulnerar su arco y ser mejores que el rival. El que esté más acertado será el que pase a la siguiente ronda”, finalizó.

Santos vs Tigres: la previa

Los ‘Guerreros’ ingresaron a la ‘Fiesta Grande’ del fútbol azteca mediante la reclasificación. Ahora, el cuadro dirigido por el uruguayo Guillermo Almada tendrá una prueba complicada frente a uno de los clubes que siempre es favorito para conseguir el trofeo.

Los ‘Laguneros’ vencieron por 2-0 a Atlético San Luis el pasado fin de semana y continúan en carrera. Luego de aquel compromiso, el técnico del equipo adelantó que el enfrentamiento con los ‘Felinos’ será complicado por calidad del adversario.

“Tigres será un rival distinto a San Luis, por la calidad de sus futbolistas. Tiene una propuesta parecida a la nuestra, de salir a buscar. Tigres es un rival calificado, lo vamos a intentar aquí y allá”, expresó Almada en conferencia de prensa.





