La decisión está tomada. En medio de los innumerables rumores acerca de quiénes serán los convocados de México de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jaime Lozano confirmó este fin de semana que el defensor del Ajax, Edson Álvarez, no será tomado en cuenta por él, a un mes del Preolímpico de la Concacaf a disputarse en Guadalajara.

¿A qué se debe el no llamado de Edson Álvarez? Según palabras del propio entrenador a Marca Claro, su decisión se basa en que Gerardo Martino, DT de la selección mayor de México, le pidió no convocar al futbolista del Ajax ya que cuenta con él para los próximos partidos que disputará el ‘Tri’ en miras al Mundial de Qatar 2022.

“Con Edson es complicado, porque desde que llegué, Gerardo Martino me dijo que lo necesita, no está tomado en cuenta para la sub 23”, explicó Lozano, que ya trabajó con los jugadores que llamó para el primer microciclo del año, entre los que destacaron los nombres de Sebastián Córdoba, Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Juan José Macías, entre otros.

Zanjado el tema de Edson Álvarez rumbo al Preolímpico de la Concacaf donde México buscará un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Jaime Lozano sí advirtió que Diego Lainez es uno de los jugadores que estará presente en la nómina final del ‘Tri’ sub-23. El volante del Betis viene atravesando por un gran momento en el fútbol español, por lo que se esperan grandes cosas de él en el equipo.

“Con Diego Lainez es uno de los que cambia la situación, hace un año no jugaba, pero ha cambiado su situación, si puede llegar a tiempo nos gustaría mucho que estuviera con nosotros, llegaría prácticamente a jugar una semifinal con un viaje largo”, dijo el DT del ‘Tri’, emocionado por la pasión desbordada de los jugadores en el primer microciclo.

Como bien se recordará, el Preolímpico de la Concacaf está programado a disputarse -si la pandemia por el coronavirus lo permite- entre el 18 y 30 de marzo en Guadalajara, fechas en las que la selección de México intentará llegar a la gran final del torneo para poder asegurarse uno de los dos cupos que otorga el certamen para los Juegos Olímpicos de Tokio a celebrarse en julio.